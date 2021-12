Plate političara u Austriji rastu za 1,6 odsto

BEČ – Plate političara u Austriji iduće godine porašće za 1,6 odsto, najavila je revizorska komisija.

Tako će poslanici od iduće godine dobijati po 9.376 evra bruto mesečno, za 148 evra više nego ove godine.

Polazeći od njihovih plata određuju se, po više skala 1997.ustanovljenog sistema, primanja ostalih političara.

Predsednik Austrije se nalazi na vrhu te piramide sa 25.357 evra, a povećanjem bi dobio 400 evra više.

Primanje kancelaza je 22.640 evra, za 357 više nego do sada, vicekancelara 19.923 evra (plus 314).

Guverneri pokrajina dobijaju maksimalno 18.751 evra (plus 295), pri čemu prema zakonu za pokrajinske političare određena je samo gornja granica, tako da primanja mogu biti i manja.

Ministri će iduće godine zarađivati 18.112 evra (plus 285), šefovi poslaničkih klubova 15.395 evra (plus 242), predsednik parlamenta 19.017 evra (plus 299).

(Tanjug)

