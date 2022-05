Plenkovic: Mađarska odluka o gorivu za Mađare pada na sudu

BRISEL – Premijer Hrvatske Andrej Plenković usprotivio se danas politici premijera Mađarske Viktora Orbana, prema kojoj će po povoljnijim cenama u Mađarskoj gorivo moći da toče samo oni sa mađarskim tablicama, rekavši da će ta odluka pasti.

„Bitno je da Mađarska ne diskriminiše druge državljane EU. Ne može se reći na pumpi ‘Mađari mogu, a neko s hrvatskom registracijom ne može’. To ne dolazi u obzir, to je čisto kršenje evropskih prava. To mora da stane i staće“, kazao je Plenković, preneo je Index.hr.

On je rekao da, ako već neko ima takvu cenu, ne može je onemogućiti drugima.

„To će pasti na sudu sigurno. Nema teoretske šanse“, rekao je hrvatski premijer.

On se osvrnuo i na Orbanovo protivljenje embargu na izvoz ruske nafte.

„Nije ovo samo stvar Mađarske, ima nekoliko zemalja koje su u potpunosti zavisile od energenata iz Rusije. Zato i nije otvarana tema gasa u ovom trenutku, jer nema alternativnih pravaca“, istakao je Plenković.

(Tanjug)

