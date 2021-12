Plenković u sredu na Baniji, govoriće o obnovi

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je danas tokom posete Varažinskoj županiji da će u sredu boraviti u Petrinji, gde će, kaže, predočiti sve što je do sada urađeno na obnovi tog područja od razornog zemljotresa u decembru prošle godine.

Odgovarajući na pitanje novinara o lošoj iskorištenosti novca iz Fonda solidarnosti Evropske unije, Plenković kaže:

“Moramo govoriti o ključnom elementu, a to je element progresivne štete. Imali smo dva potresa, u Zagrebu i na Baniji. S jasnom argumentacijom ćemo doći do toga da se rokovi produžee i da se taj novac iskoristi. Potpisao se ogroman broj ugovora za obnovu zgrada, pre svega javnog sektora jer su za to ta sredstva i predviđena”, rekao je Plenković.

Premijer je rekao da, ako postoji jedna tema oko koje misli da može i mora bolje, onda je to obnova.

„To mora ići brže”, rekao je Plenković.

U Petrinji će, kaže, izneti sve što je do sada urađeno.

„Zadaća je vlade i svih resora da intenzivira proces obnove. Nažalost, potres je bio tako jak i tako velik da će taj proces trajati godinama, to se ne može napraviti preko noći. Svi moramo uraditi više i bolje na toj temi”, rekao je Plenković, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.