Pljušte kritike na Trampov račun: Proveriti da lopta nema „bubice“

Na predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa obrušio se talas kritike senatora zbog prvog sastanka u punom formatu sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Tako je senator Demokratske partije iz Konektikata Kris Mafri uporedio putovanje šefa Bele kuće sa neprijatnim gestom na račun Sjedinjenih Američkih Država.

„Ceo put je jedan džinovski srednji prst koji je predsednik Tramp pokazao sopstvenoj zemlji. Neverovatno“, napisao je Marfi na svom nalogu na Tviteru.

This entire trip has just been one giant middle finger from President Trump to his own country. Just jaw dropping. https://t.co/pH2GzgpALJ — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) July 16, 2018

​On je priložio link na deo Trampovog govora na konferenciji za novinare sa Putinom, gde su američkog predsednika upitali da li se slaže sa optužbama američkih obaveštajnih službi protiv Rusije o mešanju u američke izbore. Tramp je odgovorio da nema razloga da misli da se Rusija bavila takvim mešanjem.

„Nisam verovao da ću ovo doživeti“

Republikanac Džef Flejk smatra da Tramp prebacuje odgovornost za „rusku agresiju“ na Ameriku.

„Nikada nisam mislio da ću doživeti dan kada će naš američki predsednik stajati na sceni sa ruskim predsednikom i kriviti SAD zbog ruske agresije. To je sramota“, napisao je senator iz Arizone na Tviteru.

I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful. — Jeff Flake (@JeffFlake) July 16, 2018

​Senator nije objasnio na koje konkretno Trampove reči misli.

„Suludo je što Tramp veruje Putinu“

Senator Mark Vorner napisao je na Tviteru da je totalna sramota da američki predsednik stane na Putinovu stranu protiv američkih obaveštajnih agenata i optuži Sjedinjene Američke Države za napad Rusije na američku demokratiju.

For the President to side with Putin over his own intelligence officials and blame the United States for Russia’s attack on our democracy is a complete disgrace. — Mark Warner (@MarkWarner) July 16, 2018

​„Suludo je što predsednik SAD napadi FBI i veruje Putinu, a ne sopstvenim obaveštajcima i dokazima koje su predstavili Predstavnički dom i Senat. Neverovatno je!“, piše senator Kris van Holen.

„U Putinovom džepu“

Bivši direktor CIA za vreme administracije Baraka Obame, Džon Brenan, smatra govor predsednika Trampa veleizdajom.

„Ovo prelazi granicu državnog zločina. On je bio ništa manje do izdajnički. Komentari Trampa nisu bili samo idiotski. On je sam potpuno u Putinovom džepu: Gde ste, republikanske patriote?“, napisao je Brenan na Tviteru.

​„Testirati na prislušne uređaje“

Putin je na konferenciji za novinare poklonio Trampu loptu Svetskog prvenstva u fudbalu. Na taj način je ruski lider odgovorio na pitanje na čijoj strani je sada inicijativa u Siriji.

​Američki senator Lindzi Grejem predložio je da se fudbalska lopta poklonjena Trampu proveri na prisustvo uređaja za prisluškivanje.

„Na njegovom mestu proverio bih fudbalsku loptu na uređaje za prisluškivanje i nikada ne bih dozvolio da uđe u Belu kuću“, napisao je Grejem.

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, sastali su se danas u Helsinkiju kako bi razgovarali o širokom spektru pitanja, uključujući bilateralne odnose dveju zemalja, njihovu saradnju u Siriji i navodnom mešanju Rusije u američke predsedničke izbore 2016.

(Sputnjik)