Pljušte otkazi širom sveta: Ruši se jedan od simbola nemačke ekonomske moći

Hiljade radnika „Dojče banke“ širom sveta — danas je dobilo otkaz. Ovo je do sada najveća kriza u jednom od simbola nemačke finansijske moći, prenosi RT.

DEUTSCHE BANK FALLS 1.7%, ERASING GAINS TIED TO RESTRUCTURING

The $DB feel-good relief rally lasted about two hours.. pic.twitter.com/gC46Ixssg4

