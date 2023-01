Podvodna kulturna baština Crne Gore do kraja godine pod zaštitom države

PODGROICA – Plan zaposlenih u Laboratoriji za arheologiju pomorstva, koja funkcioniše u okviru Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, je da do 2025. godine snime u 3D formatu, sve olupine brodova na dnu Jadranskog mora.

Stručni saradnik Pomorskog fakulteta Darko Kovačević očekuje da do kraja tekuće godine Uprava pomorske sigurnosti dobije sve do sada dostupne podatke o lokacijama potopljenih plovila i da ih nadzire radarskim sistemom, prenela je RTCG.

„Ono što mi želimo je da zaista popišemo sve. U kakvom su stanju brodovi, šta je ostalo na njima od tovara, od raznih interesantnih stvari lako uočljivih, atraktivnih i da ih snimimo i dokumentujemo u 3D formatu kako bi institucije u lancu kulturne baštine ispunile pravne osnove da ih zaštite pravno i da ih u skladu sa tim tretiraju“, kazao je Kovačević.

Pomorski fakultet Kotor, posredstvom nekoliko projekata koje finansira EU, obezbedio je vrednu opremu za fotogrametriju kojom može da trodimenzionalno snimi brojne olupine na dnu Jadranskog mora.

Zahvaljujući evropskim donacijama oformljena je i Laboratorija za arheologiju pomorstva.

Podvodni arheolog Darko Kovačević kaže, da je u postupku adekvatne zaštite tog crnogorskog kulturno-istorijskog blaga prvi korak izrada katastra brodskih olupina.

„Snimanje ćemo nastaviti u saradnji sa nacionalnim institucijama i trudićemo se da tokom 2023. snimimo u 3D formatu sve olupine koje se nalaze na dubini do 40 metara kako bi 2024. prešli na snimanje olupina od 40 do 100 metara dubine. Do 2025. ja se iskreno nadam da ćemo imati veliku bazu podataka koja će biti na internetu i gde će svi moći da vide kako ti brodovi izgledaju na morskom dnu“, kazao je Kovačević.

Laboratorija za arheologiju pomorstva već ima zavidnu bazu trodimenzionalnih snimaka potopljenih brodova.

“Gde će recimo institucije u lancu kulturne baštine podeliti Upravi za pomorsku sigurnost koordinate, lokacije potopljenih brodova ali takođe i osmisliti sistem na koji način se ti brodovi koriste, odnosno koji smeju, a koji ne da se rone, koji su pod istraživanjem, a koji su otvoreni za javnost. Tokom 2023. ćemo sigurno objaviti da je sistem funkcionalan i da je podvodna kulturna baština Crne Gore pod nadzorom države i odgovornih institucija“, kazao je Kovačević.

Uz upravu za zaštitu kulturnih dobara, presudnu ulogu u nadzoru i zaštiti potopljenih brodova imaće Uprava pomorske sigurnosti i upravljama lukama, koja poseduje savremeni radarski sistem.

Kovačević očekuje da sistem nadzora i zaštite zaživi do kraja tekuće godine.

Darko Kovačević je najavio da će Pomorski fakultet uskoro pokrenuti kampanju koja ima cilj da se na adekvatan način, domaćoj i inostranoj javnosti predstavi crnogorsko podvodno kulturno-istorijsko nasleđe.

(Tanjug)

