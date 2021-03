Poginula tri člana posade, iznenada se aktivirao sistem za izbacivanje bombi (foto)

Tri člana posade borbenog aviona Tu-22 poginula su, kada se iznenada aktivirao sistem za izbacivanje bombi, na aerodromu nedaleko od ruskog grada Kaluge, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Three military pilots died in Russia when ejection seats of their Tu-22 strategic bomber malfunctioned, the Russian defence ministry said pic.twitter.com/dZfGlAEBu0

