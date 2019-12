Poginuo muškarac dok je pokušavao da spasi čamac

ŠIBENIK – Muškarac star 66 godina poginuo je u Brodarici kod Šibenika, dok je pokušavao da priveže čamac po jakom nevremenu.

To se dogodilo u nedelju popodne kada je naselje Brodarica poplavilo more, prodrlo do rive i nekih kuća i kada se muškarac okliznuo i pao u hladno more pokušavajući da priveže čamac, prenosi portal 24Sata.hr.

Kako se navodi, ćerka je skočila i izvadila ga iz mora, ali uprkos reanimaciji nije mu bilo pomoći, saopštila je šibenska policija.

Problema je bilo i u zadarskom naselju Arbanasi, gde je srušena kućica za ostavu, a padala su i stabla i krovovi, dok je u Pakoštanima pao grad koji je skroz zebeleo mesto.

Problema je bilo i u centralnoj Dalmaciji gde su jake padavine zamutile izvore vode Jadro koja nije skroz ispravna za piće, a kod Omiša je nekoliko gromada stena palo na Jadransku magistralu.

(Tanjug)