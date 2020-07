Pojavio se novi Putin na političkoj sceni u Rusiji (foto)

Nećak ruskog predsednika Vladimira Putina Roman Putin (42) izabran je za lidera male ruske stranke “Narod protiv korupcije“, koja se nada da će na izborima naredne godine osvojiti mesta u parlamentu, objavljeno je danas na sajtu te stranke.

Roman Putin, son of President Putin's cousin, was elected on Sunday to head the People Against Corruption political party to “fight with the consequences of and, above all, with the causes of corruption" https://t.co/BK6UextJr1

— The Moscow Times (@MoscowTimes) July 6, 2020