Pola Venecije opet pod vodom (video)

U Veneciji je danas plima dostigla 139 centimetara, a oko polovine grada je pod vodom.

It’s sunny and beautiful in #Venice today, but still getting #flooded on a daily basis. It’s mind blowing that they deal with this on a daily basis. #GlobalWarming @GretaThunberg pic.twitter.com/IgOS8MPSmM

Veneciju je pogodio novi talas poplava, samo nekoliko nedelja pošto je taj istorijski grad u Italiji zbog visokog nivoa vode pretrpeo ogromnu materijalnu štetu.

Potencijalno kritična plima od 159 centimetara bila je predviđena za ponedeljak, ali ju je sprečio vetar sa Jadrana, prenosi ANSA.

Nivo od 100 do 120 centimetra iznad nivoa mora česta su pojava u gradu, ali svaka voda preko te granice predstavlja rizik za grad.

Santa Claus replaced his boots with thigh-high galoshes to wade through a flooded Saint Mark's Square. Another exceptional high tide swept through Venice, a month after the city suffered its worst flooding in more than 50 years pic.twitter.com/5805LKPvWn

— Reuters (@Reuters) December 24, 2019