Policija CG: Terziću zabranjen ulazak u CG shodno zakonu

PODGORICA – Generalnom direktoru FK Crvena zvezda, Zvezdanu Terziću, ulazak u Crnu Goru zabranjen je u sklaldu sa Zakonom o strancima, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Kako se navodi, službenici Uprave policije su danas sa graničnog prelaza Aerodrom Tivat vratili za Srbiju Terzića, državljanina te države, zbog zabrane ulaska u Crnu Goru, prenela je RTCG.

Crnogorske vlasti zabranile su ranije danas generalnom direktoru FK Crvena zvezda Zvezdanu Terziću ulazak u tu državu zbog navodnog odvraćanja fudbalera Mirka Ivanića i Filipa Stojkovića da igraju za selekciju Crne Gore protiv tzv. Kosova.

Terzić je poručio da je predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević, bivši as Crvene zvezde, tražio od državnih organa da mu zabrane ulazak u zemlju.

„Kada su početkom juna, uoči odigravanja utakmice Crna Gora – tzv. Kosovo, dva igrača Crvene zvezde odbila da stanu mirno pred zastavom i himnom nepriznate države Kosovo, Dejan Savićević je javno optužio mene da sam ih na to nagovorio“, rekao je Terzić.

Dodao je da danas nije ni važno koliko u tome ima istine.

„Tada je do mene došla informacija da je Savićević tražio od najviših organa Republike Crne Gore da mi se zbog toga zabrani ulazak u Crnu Goru. Do danas sam mislio da je to šala, ali evo, uverio sam se da je istina“, rekao je Terzić u izjavi dostavljenoj medijima.

