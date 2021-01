Policija objavila identitet uhapšenog zbog ubistva Srbina u Filadelfiji (foto)

Policija Filadelfije objavila je da je 20-godišnji Džozefus Dejvis uhapšen zbog ubistva Milana Lončara, diplomca univerziteta Templ, poreklom iz Srbije.

Dejvis se suočava sa optužbama za ubistvo i povezanim krivičnim delima, prenosi lokalni portal Si-Bi-Esa.

DEVELOPING: Josephus Davis, 20, has been arraigned and is now held on a charge of murder in the fatal shooting of Milan Loncar, 25, of Brewerytown. Police have identified a second person of interest and is now in custody. We’ll have the latest at 6:30p on #CBS3 @CBSPhilly pic.twitter.com/S80hgvnraj

— Joe Holden (@JoeHoldenCBS3) January 17, 2021