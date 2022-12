Porošenko traži od SAD oružje velikog dometa

VAŠINGTON – Bivši predsednik Ukrajine Petro Porošenko pozvao je Sjedinjene Američke Države da im daju oružje velikog dometa, da bi, kako je rekao, „uništili ruska skladišta i komandne centre zemlje agresora“.

Porošenko je takođe napomenuo da je Ukrajini potrebna protivvazdušna odbrana i borbeni avioni za zaštitu civilnih objekata ključne infrastrukture, preneo je ukrajinski sajt prm.ua.

„Oružja nikad dosta. Mi to razumemo i situacija se popravlja korak po korak. Imamo nemačke Geparde, IRIS-3, nadamo se da ćemo uskoro imati američku PVO. Sada je potrebno da imamo to sve ne samo na prvim linijama fronta, već i da bi se zatvorilo nebo na objektima ključne energetske infrastrukture širom zemlje“, rekao Porošenko za CNN.

On je rekao da bi snabdevanje energetskom opremom i dostavljanjem PVO moglo da promeni pravila igre i „spreči Putina da napada ključnu energetsku infrastrukturu“.

„Uz to, potrebno nam je više naoružanja, potrebni su nam borbeni avioni. Oni su potrebni da bi se prekinula dominacija u vazduhu i pokrile ukrajinske trupe od ruskih napada“, dodao je bivši predsednik Ukrajine.

On je, takođe, poručio Amerikancima da snabdevanje artiljerijom, raketnim sistemima velikog dometa, ne bi značilo da bi došlo do udara na teritoriju Rusije.

„Mi to ne radimo. To je pitanje poverenja. Ukrajinske oružane snage imaju poverenje Amerike, a nama su potrebne ove artiljerijske rakete velikog dometa. Možemo da uništimo ruska skladišta municije, ruska komandna mesta, i to će nam pomoći da odbranimo Ukrajinu. Pomoći će nam da odbranimo Evropu“, istakao je Porošenko.

(Tanjug)

