Poruka iz ruskog generalštaba: Uzvratićemo zbog militarizacije kosmosa

SAD pripremaju uslove za militarizaciju kosmosa kako bi taj prostor koristile u vojne svrhe, Rusija će biti primorana da na sve pretnje uzvrati siimetričnim merama, izjavio je zamenik ministra odbrane Ruske Federacije Valerij Gerasimov.

Kako je ocenio, Vašington nastavlja da sprovodi politiku širenja svog vojnog prisustva neposredno u blizini ruskih granica, kao i da urušava sistem dogovorenih odnosa kada je reč o smanjenju naoružanja, što dovodi u pitanje stratešku stabilnost.

„Primera radi, 2002. godine SAD su istupile iz Sporazuma o ogrničavanju protivraketne odbrane, nakon toga napuštaju i Sporazum o likvidaciji raketa kratkog i srednjeg dometa, a moguće je i stopiranje sporazuma START-3“, rekao je.

Kada je reč o Kosmosu, Gerasimov je podsetio da je Pentagon u više navrata najavljivao da taj prostor želi da militarizuje, zbog čega i stvara novi rod vojske – kosmičku vojsku.

„Sve to može dovesti do naglog porasta tenzija u vojno-političkoj situaciji, do stvaranja novih pretnji na koje Rusija mora da odgovori recipročno“, istakao je.

(Sputnjik)