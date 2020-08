Poslanica: Napadi na žene, što su se usudile baviti polotikom

RIM -“Uvrede i pretnje koje dobijaju žene u Italiji koje se usude da prave političku karijeru imaju za cilj da uplaši žene, da ih stavi na stub srama, samo zato sto su se usudile da se bave politikom”, rekla je u intervjuu za dnevni list “Hafington Post”, član parlamenta Laura Boldrini koja je i sama, dok je bila predsednik donjeg doma parlamenta 2016. godine, bila izlozena “lincu” ne samo putem drustvenih mreza vec i seksistickim uvredama politickih protivnika.

U intervju koji je dala samo dan nakon što je aktuelna ministarka za obrazovanje Lucia Azolina objavila i pokazala primere seksističkih uvreda i ozbiljnih pretnji koje joj stizu putem drustvenih mreza, Boldrini tvrdi da se radi “o ozbiljnoj drustvenoj patologiji”

“Sve je to upereno protiv žena, žrtve napada i uvreda treba svakako da tuže one koji vređaju, ali je neophodno da reaguje i društvo kao celina, a deo odgovornosti je i na onima koji upravljaju digitalnim drustvenim platformama. Upravo u tom pravcu pripremamo nacrt zakona koji cemo predloziti na usvajanje a koji treba da sankcionise ne samo pojedince koji vređaju i prete, vec i da precizira odgovornost onih koji su vlasnici digitalnih platformi. U Francuskoj i Nemackoj vec postoje zakoni koji to regulisu”, kaze Boldrini.

Ona je podsetila da seksisticke uvrede i pretnje dolaze ne samo od anonimnih posetilaca drustvenih platformi, vec i od politicara, kao lidera stranke “Liga” Matea Slvinija koji je u vreme hajke Lauru Boldrini nazvao “Lutkom na napuhavanje”, a njegov stranački kolega je javno poželio da je napadnu silovatelji.

“Nije to samo problem “Lige” i druge stranke naprimer Pokret Pet Zvezdica su seskstickin napadali žene političke protivnike. Ali moramo shvatiti da svi pijemo istu vodu i ako je zatrujemo, svi cemo biti,žrtve” kaze Boldrini parafrizirajući narodnu izreku.

(Tanjug)

