Poslanici sabora podržali usvajanje Rezolucije o debljini u Hrvatskoj

ZAGREB – Poslanici vlasti i oozicije u hrvatskom parlamentu podržali su danas predlog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku da se usvoji Rezolucija o debljini, uz upozorenje da Hrvatska ima najveći postotak pretilih osoba u EU, založili su se za zdravu ishranu u vrtićima i školama i propagiranje kretanja i sporta.

Rezolucijom se predlaže da sve nadležne institucije preduzmu sve odgovarajuće korake iz delokruga svojih odgovornosti u vezi sa sprečavanjem, dijagnostikovanjem i lečenjem debljine u svrhu smanjenja broja obolelih od debljine.

Predlaže se promocija zdravog načina života, posebno zdravu ishranu, fizičku aktivnost, održavanje odgovarajuće telesne mase, nepušenje, izbegavanje prekomerne konzumacije alkohola i kontrolu povišenih vrednosti pritiska i masnoća.

U ime predlagača Renata Sabljar Dračevac rekla je da bi donošenje Rezolucije trebalo da bude jedan od doprinosa smanjenju prevalencije prekomerne težine, unapređenju zdravlja, sprečavanja bolesti i podizanja kvalitete i dužine života svih nas, a pogotovo mladih naraštaja.

Sabljar Dračević je upozorila da, prema podacima Eurostata, Hrvatska uz Maltu ima od svih zemalja EU najveću prevalenciju osoba s prekomernom telesnom masom i debljinom. Iznijela je podatak da je 2019. samo 34 posto odraslih u Hrvatskoj imalo normalnu telesnu masu, a čak 65 posto prekomernu, od čega 23 posto njih debljinu.

Sabljar Dračevac upozorila je i da procene pokazuju da će udeo osoba s debljinom u Hrvatskoj do 2030. iznositi 32.4 posto. Takođe, procenjuje se da će udeo dece s debljinom u toj godini iznositi 23.19 posto za dob od pet do devet godina te njih 16.37 posto za dob od 10 do 19 godina, prenela je Hina.

(Tanjug)

