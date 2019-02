Poslednje zbogom Emilijanu Sali (video)

View this post on Instagram

DESPIDIERON A EMILIANO SALA Progreso, el pueblo santafecino sumido en una profunda tristeza, despidió con aplausos y lágrimas a Emiliano Sala. El futbolista fue velado en el club que lo vio crecer, y es trasladado a Santa Fe donde será cremado #emilianosala #progreso #santafe #nantes #cardiff