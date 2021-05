Postupak protiv nastavnice zbog šetnje protiv vlade

PODGORICA – Osnovna škola „Lovćenski partizanski odred“ na Cetinju pokrenula je disciplinski postupak protiv nastavnice istorije Sanje Vujović zato što je sa oko 20 đaka učestvovala u šetnji SUBNOR-a, koja je povodom Dana pobede nad fašizmom ogranizovana u Podgorici.

Ispituje se, naime, da li su deca bila upotrebljena u političke svrhe s obzirom na to da su učestvovali u šetnji koja je bila uperena protiv crnogorske vlade.

„Pokrenuli smo postupak i čekamo komisiju koja će ispitati stanje i činjenice i na osnovu stava komisije donećemo konačnu odluku“, rekao je za Pobjedu direktor ove ustanove Veljko Đukanović.

Cetinjski list objavio je juče da je iz Ministarstva prosvete, nauke, kulture i sporta usmeno zatraženo da se pokrene postupak protiv nastavnice, što nam je i potvrdio Đukanović.

On kaže da nije bio obavešten da će đaci učestvovati u šetnji koja se odvijala od spomenika Svetog Petra Cetinjskog do Skupštine u Podgorici, već da mu je samo rečeno da će đaci poći u glavni grad da polože venac na Spomenik partizanu borcu. Bio je, kaže on, ponosan što će ove godine njihova škola da bude predstavnik i da polaže venac, što je privilegija.

„Bio sam srećan što će škola biti učesnik da položi venac, ali za šetnju, u ovom delu koji je okarakteristan kao antivladin, ne bih dozvolio da idu deca, da sam znao da će biti u tom kontekstu“, kaže Đukanović.

Nastavnica Vujović juče nije želela da komentariše pokretanje disciplinskog postupka protiv nje.

Šetnji se pridružilo na hiljade građana da bi premijeru Zdravku Krivokapiću, kako je saopšteno, pokazali da slave antifašizam i evropske vrednosti.

Krivokapić je, naime, dan nakon konstituisanja novog saziva crnogorskog parlamenta, izjavio da „mi više ne treba da slavimo 9. maj, nego 23. i 24. septembar, jer se desila nova pobeda“.

(Tanjug)

