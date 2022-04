Potonula ruska krstarica Moskva: Da li su krivi incident ili raketa „neptun“ (foto)

Raketna krstarica Moskva, komandni brod ruske Crnomorske flote i jedan od najvećih plovila bivšeg SSSR-a, ozbiljno je oštećen i zatim potonuo u još nerazjašnjenom incidentu oko 150 kilometara od ukrajinske luke Odesa.

BREAKING – Today the Ukraine coast defense hit the flagship of the Russian Black Sea navy cruiser "Moskva" with two surface-to-sea missiles Neptune and heavily damaged the vessel. Source: head of Odesa admin Maksym Marchenko. pic.twitter.com/2Tz7WszQNx

„Tokom tegljenja krstarice Moskva u luku, brod je izgubio stabilnost zbog štete u trupu nastale zbog eksplozije municije. U olujnom vremenu, brod je potonuo“, navelo je rusko ministarstvo odbrane.

Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov je rekao da je predsednik Vladimir Putin obavešten o ovom slučaju, ali da će sve dodatne informacije pristizati iz ministarstva odbrane.

Ukrajinske vlasti su, odmah po eksploziji, objavile da je ruska raketna krstarica potopljena pošto su na nju ispaljena dva protivbrodska projektila „neptun“, koji teoretski imaju domet i do 300 kilometara.

Raketna krstarica Moskva, komandni brod ruske Crnomorske flote i jedan od najvećih plovila bivšeg SSSR-a, ozbiljno je oštećen i zatim potonuo u još nerazjašnjenom incidentu oko 150 kilometara od ukrajinske luke Odesa.

Prema ukrajinskim izvorima, posada sistema „neptun“ iskoristila je loše vreme i ispalila par projektila na krstaricu, koja se u trenutku ovog događaja nalazila manje od 60 kilometara od obale.

Ukrajinci su, navodno, poslali jedan dron „bajraktar“ kako bi, bar nakratko, omeli operatore na ruskim radarima.

Rusko ministarstvo odbrane, međutim, tvrdi da je incident na ovom brodu rezultat eksplozije municije, te da je više od 500 članova posade „Moskve“ evakuisano, dok će krstarica biti, uz pomoć tegljača, biti prebačena u matičnu luku Sevastopolj.

Russian warship Moskva has sunk days after it was allegedly attacked by Ukraine, state-owned media claim.

The flagship of Russia's Black Sea fleet, sunk whilst being toed to port after "stormy seas" and bad weather caused complications, Moscow reports. pic.twitter.com/Pel0zB8oSv

