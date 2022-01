Potpredsednik vlade: Tvrdnja bivšeg savetnika da je Boris Džonson lagao je besmislica

LONDON – Tvrdnja bivšeg višeg savetnika Borisa Džonsona da je britanski premijer govorio neistinu pred parlamentom, u vezi s tim da nije znao za zabavu u Dauning stritu tokom lokdauna, predstavlja besmislicu, izjavio je danas potpredsednik britanske vlade Dominik Rab.

Na pitanje da li bi se premijerov mandat mogao završiti ako se dokaže da je lagao parlament, Rab je odgovorio: “Vidite, tvrdnja da je lagao je besmislica. On je jasno stavio do znanja Donjem domu, koji je postavljao pitanja o ovome, da je mislio da je to radni događaj“, izjavio je Rab za “Tajms radio”.

(Tanjug)

