Potvrdjeni pozitivni rezultati leka za Alchajmer

Naučnici su se danas pozitivno izjasnili o rezultatima kliničke studije o novom leku kojim se potvrdjuje njegova efikasnost u usporavanju uništenja mozga kod pacijenata s neurodegenerativnom Alchajmerovom bolesti, ali su ukazali i na neželjene efekte koji su ponekad vrlo jaki.

Prema potpunim rezultatima tzv. faze tri kliničke studije sprovedene kod gotovo 1.800 ljudi koji su praćeni 18 meseci, potvrdjuje se smanjenje od 27 odsto u „kognitivnom pogoršanju“ medju pacijentima koji su primili lek lekanemab (lecanemab).

Lek su razvili japanska farmaceutska grupa Eisai i američki Biogen.

Taj „statistički znatan“ procenat poboljšanja, prema navodima te dve kompanije već je objavljen krajem septembra.

Medjutim potpuna studija objavljena danas u Nju Ingland Džornal of Medisin (New England Journal of Medicine) takodje daje podatke o stopi neželjenih efekata lekanmaba, koji mogu da budu ozbiljni i primetno češći nego u grupi pacijenata koji su dobijali placebo.

Tako je 17,3 odsto pacijenata koji su primili lek imalo krvarenja u mozgu, u odnosu na devet odsto u grupi sa placebom, a 12,6 odsto je imalo otoke mozga, u odnosu na 1,7 u drugoj grupi. Ipak opšta stopa smrtnosti je gotovo ista u obe grupe pacijenata koji su učestvovali u studiji.

Bart De Struper, direktor britanskog Instituta za istraživanje demencije rekao je da se ovde radi o prvom leku koji daje pravu opciju lečenja za osobe pogodjene Alchajmerom.

On je rekao da iako se dobrobit leka pokazuje malo ograničenim može se očekivati da će njegovo dejstvo postati izraženije ako se daje na duži period.

Alczhajmer je bolest koja pogadja više od 40 miliona ljudi na svetu, i predstavlja jedan od glavnih problema javnog zdravlja.

Istražitelji pozdravljaju pojavu prvog leka koji usporava uništenje mozga kod pacijenata s Alchajmerom kao prekretnicu, prenosi Bi-Bi-Si.

Ipak lek lekanemab ima samo ograničeno dejstvo i postavljaju se pitanja oko njegovog uticaja na dnevni život ljudi. Takodje lek deluje u ranim fazama bolesti tako da bi većina obolelih propustila njegovo dejstvo osim ako ne dodje do neke revolucije u primećivanju bolesti.

Neki vide ove rezultate testiranja kao trijumfalnu prekretnicu, navodi BBC.

Jedan od vodećih istražitelja za lečenje ove bolesti profesor Džon Hardi smatra da se radi o „istorijskom“ proboju i izrazio je optimizam da on predstavlja početak terapije za Alchajmer.

Profesorka Tara Spajers Džons sa univerziteta Edinburg kaže da su ovi rezultati velika stvar zato što je vrlo dugo bilo sto posto neuspeha u potrazi za lekom.

Sada se ljudima koji boluju od Alchajmera daju drugi lekovi da pomognu u kontrolisanju njihovih simptoma ali nema lekova koji mogu da promene tok bolesti.

(Beta)

