Predsednik Austrije traži solidarnost i kritikuje vladu

BEČ – Predsednik Austrije Aleksander van der Belen zatražio je, zbog dramatičnog rasta cena, solidarnost, i kritikovao vladu zbog nedovoljne komunikacije u vezi sa energetskom krizom.

Van der Belen je, u intervjuu dnevnicima „Forarlberger Nahrihten“ i „Tiroler Tagescajtung“, kazao da ima razumevanje za veliku zabrinutost građana u vezi razvoja cena.

„Sada je važno pomoći svima onima koji više ne mogu sebi priuštiti život. Solidarnost i saradnja su u ovom trenutku traženi“, objasnio je on.

Ocenio je dobrom idejom zahtev gradonačelnika Beča Mihaela Ludviga za održavanjem samita na temu mera protiv poskupljenja.

Prema njegovim rečima vlada, opozicija, guverneri pokrajina, socijalni partneri i udruženje industrijalaca trebalo bi zajedno da razmotre mere koje neće „isključiti“ mehanizam cena, ali koji treba dovoljno da pomogne građanima.

Smatra „veoma interesantnim“ predlog ekonomskog eksperta Gabrijela Felbermajera za subvencionisanje cene struje.

„I kod svakodnevnih proizvoda i namirnica trebalo bi nešto preduzeti“, poručio je Van der Belen.

Kritikovao je vladu zbog nedovoljne komunikacije u vezi energetske krize, rekavši da se to mora poboljšati, da vlada mora brže da reaguje i prenese to građanima.

„Pre svega treba da se učini više. Građani znaju da je teško predskazati nešto i da u ovakvim vremenima niko ne može tačno reći šta dolazi, Ali i pored toga mora se razgovarati o različitim scenarijima i opcijama rešenja, kako bi bili pripremljeni“, podvukao je on.

Cilj, kaže, mora biti da se učini sve što je moguće da Austrija dobro prođe kroz ovu tešku situaciju.

„Privatna privreda i politika moraju u tome raditi zajedno“, smatra Van der Belen.

Na pitanje da li bi prihvatio ponovnu zamenu kancelara ili prevremene izbore, on je rekao da želi, posebno u nemirnim vremenima kakva su trenutno, da se odgovarajućim radom poveća poverenje u vladu, a tako i kancelara, pa da ne mora odgovarati na takva pitanja.

Van der Belen je ocenio ispravnim sankcije protiv Rusije i kazao da se nije nadao brzom delovanju.

„Tako nešto traje. Sankcije su već sada pokazale posledice i doprinele padu privrede Rusije za devet do deset odsto. Ali čini se da to ne smeta Vladimiru Putinu. On vodi imperijalistički rat. Ako to dozvolimo, onda se neće zadovoljiti Ukrajinom“, uveren je on.

Kada je reč o neutralnosti Austrije, zatražio je ne samo za vojsku, već i Ministarstvo spoljnih poslova više novca.

„Politika neutralnosti bez dovoljno diplomata na duge staze neće funkcionisati. Moramo investirati u jačanje diplomatije, a tako i u ugled Austrije u svetu“, objasnio je Van der Belen.

(Tanjug)

