Predsednik britanskog parlamenta odbio glasanje o sporazumu o Bregzitu

Predsednik donjeg doma britanskog parlamenta Džon Berkou odbio je danas zahtev vlade da poslanici glasaju sa „da“ ili „ne“ o sporazumu o Bregzitu koji je premijer Boris Džonson postigao s EU.

Takva odluka Berkoua predstavlja udarac Džonsonovom nastojanju da izvede zemlju iz Unije 31. oktobra, navodi Asošeijted pres.

Berkou je rekao da bi glasanje koje vlada želi bilo „suštinski isto“ kao ono održano u subotu i da bi na taj način bila prekršena pravila parlamenta.

Britanski parlament je u subotu usvojio amandman kojim se sprečava ratifikacija sporazuma o Bregzitu pre usvajanja zakona neophodnih za njegovu primenu.

Vlada planira da danas dostavi parlamentu ključni predlog zakona za Bregzit, a prva runda debata i glasanja biće održana sutra.

Džonson se nada da će taj zakon biti usvojen u parlamentu pre 31. oktobra, pošto je za taj dan predvidjen izlazak Velike Britanije iz EU.

Da bi bila izbegnuta opasnost Bregzita bez dogovora, britanski parlament mora da usvoji novi, revidirani sporazum o razlazu koji je Džonson u četvrtak postigao s EU.

On je u subotu uveče zatražio od EU novo pomeranje roka za izlazak Velike Britanije iz Unije, pošto ga je britanski parlament obavezao na takav postupak, iako je u posebnom pismu Uniji naveo da on lično nije za ponovno odlaganje Bregzita i da smatra da bi to bilo pogrešno.

(Beta)