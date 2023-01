Predsednik Kineske medijske grupe: Nastavljamo svoju medijsku misiju i u 2023.

Predsednik Kineske medijske grupe (CMG) Šen Haisijung izjavio je da će CMG i u 2023. nastaviti da bude prijatelj sa stranim medijima i unapređuje komunikaciju između različitih civilizacija, ali i da izvršava svoju medijsku misiju širenja zajedničkih vrednosti celog čovečanstva i promoviše izgradnju zajednice zajedničke budućnosti čovečanstva.

„Napredovaćemo sa snagom i hrabrošću u Novoj godini. Pokazaćemo međunarodnoj zajednici novi imidž Kine u novoj epohi sa više gledišta“, naveo je Šen u novogodišnjopj čestitki publici u inostranstvu upućenoj preko Kineske globalne televizijske mreže (CGTN), Međunarodnog radija Kine i interneta.

Šen je podsetio da je tokom 2022. uspešno održan 20. Nacionalni kongres Komunističke partije Kine, na kome su jasno definisani zadaci, ali i pravac ka svestranom unapređenju velikog podmlađivanja kineske nacije, kroz kinesku modernizaciju.

On je dodao da je „kao neko ko učestvuje, svedoči i beleži najvažnije trenutke u novoj eri, Kineska medijska grupa celom svetu sa velikim uloženim naporima prikazivala dešavanja sa Kongresa“ i objavila „grupu kvalitetnih tematskih serijala poput ‘Kormilarenja’, ‘Dekodiranja protekle decenije’, koji su živopisno govorili o fascinantnim pričama u proteklih neobičnih deset godina“.

On je naveo da je CMG u 2022. istraživala načine za konvergenciju i inovacije u formatu „misli plus umetnički izražaj plus tehnika“. „U izveštavanju o Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, Kineska medijska grupa je kroz ‘romantiku kineskog stila’ punu naučno-tehnološkog osećaja, ostvarila savršen sklad olimpijskog duha i kineske kulture, te je na najbolji mogući način istakla šarm zimskih sportova primenom visoke tehnologije u živim prenosima“, rekao je i dodao da je CMG dobila pohvale Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomasa Baha.

„Kina u drevnim knjigama“, „Poezija i slikarstvo u Kini“ i drugi programi koje je proizvela CMG, prema rečima Šena umetnička su interpretacija koja pokazuje kako kineska civilizacija nastavlja dalje.

„Ovi programi predstavljaju i stalnu potragu za lepotom i jedinstvom ljudske civilizacije. Gala Prolećnog festivala, Gala Festivala sredine jeseni i druge umetničke gale kineskih tradicionalnih praznika izazvali su veliku pažnju i ljubav prema kineskoj kulturi u inostranstvu. Festival kineskog dokumentarnog filma ‘Prijateljstvo Kine i Afrike’ i drugih aktivnosti izložbe filmova postali su most za uzajamno razumevanje i zajedničko učenje između civilizacija i ljudi“, naveo je.

Šen je podsetio da su prošle godine održani prvi Forum CMG, Forum za kulturnu komunikaciju i Kine i Argentine, Forum za medijsku saradnju sa arapskim partnerima i drugi medijski forumi i aktivnosti sa različitim temama, dalje produbljujući mehanizam regionalne saradnje medijskih partnera i prijateljstvo sa međunarodnim medijskim partnerima na polju razmene i interakcije.

Nakon 20. Nacionalnog kongresa KPK, kroz 58 medijskih aktivnosti u inostranstvu sa temom ‘Kina i svet na novom putu’ razmenjena su mišljenja sa prijateljima iz celog sveta o savremenoj vrednosti i svetskom značaju kineske modernizacije a odgovori su stigli od preko 2.000 međunarodnih medijskih partnera, dodao je.

Ukazavši da je predsednik Kine Si Đinping u više navrata istakao da Kina odlučno stoji na pravoj strani istorije, na strani napretka ljudske civilizacije, u nastojanju da daje kinesku mudrost i kinesko rešenje za mir i razvoj čovečanstva Šen je dodao da je kapacitet komunikacije važan pokazatelj svetskih medija, a da autentičnost predstavlja život svih medija.

U proteklih godinu dana CMG je obogatila globalnu mrežu izveštavanja i radila na povećanju kapaciteta izveštavanja o aktuelnim događajima širom sveta, dppvećala broj jezika koji se koriste sa 44 na 68, pokrivala 233 zemlje i regiona širom sveta.

U izveštavanju o sukobu Rusije i Ukrajine i globalnoj pandemiji CMG se nije rukovodila predrasudama, već se pridržavala istine i slala objektivnu i pravednu sliku o tim događajima i nudila kineska rešenja međunarodnoj zajednici, zaključio je predsednik CMG u novogodišnjoj čestitki publici u inostranstvu.

(Beta)

