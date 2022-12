Predsednik o oružju i spornom pismu Borelja: Evropa nas tretira kao 13. prase

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović ponovo je danas u Varaždinu govorio o potrebi kupovine naoružanja za potrebe Oružanih snaga, najavio je da će lično objaviti uvredljivo pismo šefa evropske diplomatije Žozepa Borelja i istakao da je Hrvatska „luzer“ jer je Evropska unija tretira kao „13. prase“.

O kupovini naoružanja, kazao je, odlučuje onaj kod koga je blagajna i dodao da je na to upozoravao premijera Andreja Plenkovića još od prošle godine, a da on, kako je rekao, nije ni trepnuo i da mu nije uzvratio „ni pismom, nii razglednicom“.

Zato je premijera Plenkovića označio odgovornim za stanje u Hrvatskoj vojsci, dok je za ministra odbrane Maria Banožića rekao da je „premijerov sluga“, koji ne odlučuje nii o čemu.

Milanović je prisustvovao svečanoj akademiji povodom 30. godišnjice osnivanja 7. gardijske brigade „Puma“, gde je rekao da Oružanim snagama nedostaje puno toga.

„Municija, oklopi, granate, rakete… Prazno”, kazao je Milanović i dodao da će to biti teško nadoknaditi budući da je sada rat u Ukrajini.

On je novinare podsetio da je ministar odbrane u njegovoj vladi Kotromanović imao ideju da, kako je kazao, „idemo na Beograd ’95., ali to je bilo ’95.“, te dodao da je tada „Kotromannović nabavio pancir haubice, potpisao ugovor za brodove, došlo je 200 ameirčkih kamiona, on je mađioničar.”

Komentarišući poslednje izjave ministra spoljnih i evropskih poslova Gordana Grlića Radmana u kontekstu misije Altea u BiH, Milanović se osvrnuo na sporno pismo šefa evropske diplomatije Žozepa Borelja i rekao da je šef hrvatske diplomatije „nepismeni bezveznjak“.

“Nepismeni bezvenjak kao što je Radman to ne može da shvati. To je laž. To je drska seljačka odbijenica Hrvatskoj. Čuj buraz ne mogu, Božić je doviđenja, zagoreće mi prase, to je taj nivo“, rekao je Milanović, prenela je zagrebačka N1 tv..

Dodao je da što se sadržaja pisma Žozepa Borelja Radmanu tiče, kaže da će ga on objaviti. “Tretira nas kao 13. prase”, kazao je Milanović.

“On (Grlić Radman) je lažov i potkazivač. Ti ljudi žive od toga da svoje komplekse leče tako da lažu. Tako se država vodi u vazalstvu. Nemaš spoljnu politiku, moljakaš, a onda te ovaj bezobrazno odbije i ti kažeš da nije uvredljivo”, rekao je Milanović.

Dodao je da Hrvatima opet drugi biraju predstavnika. “I pričamo da smo uspešni. „Ne, mi smo luzeri!”, poručio je Milanović, nakon obeležavanja 30-te godišnjice osnivanja jedinica Puma.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.