Predstavnik Rusije u Beču: Eksperti IAEA svesni da Ukrajina granatira Zaporožje

Eksperti Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) su svesni da ukrajinska vojska granatira nuklearnu elektranu Zaporožje, ali ne može to da izgovori naglas, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov.

„Nakon što su posetili to postrojenje, članovi (misije) IAEA moraju vrlo dobro da znaju da granatiranje sprovode Ukrajinci, ali očigledno agencija ne može da priušti sebi da to kaže naglas“, rekao je on u intervju televiziji Rosija-24, preneo je TAS S.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.