Pregovori o novoj Vladi CG još nisu počeli, analitčari osporavaju legitimitet

PODGORICA – Zvanični pregovori o formiranju 44. Vlade Crne Gore još nisu počeli, ali su predstavnici parlamentarne većine u svakodnevnoj komunikaciji i očekuju da će do kraja januara imati novu izvršnu vlast, dok analitičari problematizuju legitimitet nove vlade i smatraju da ona neće rešiti, već će je, tvrde, produbiti.

„Mi smo spremni da odemo na konsultacije s Milom Đukanovićem, da ga upoznamo da je Miodrag Lekić naš kandidat za mandatara, ali ukoliko on to ne želi, zakon je potpuno jasan i ostavlja dovoljno mehanizama za izbor novog premijera i 44. Vlade. Moja očekivanja su da se sve to može završiti negde do polovine januara“, rekao je jedan od lidera DF-a i predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević.

I u Socijalističkoj narodnoj partiji (SNP) očekuju skoro formiranje nove vlade.

„Ja očekujem da gospodin Đukanović poštuje Ustav, iako ga prvi put nije ispoštovao. I da ponovo pozove predstavnike parlamentarnih partija kako bi se dodelio mandat za 44. Vladu Crne Gore koja treba da bude formirana u određenom periodu“, kazao je poslanik SNP-a Dragan Vukić, prenosi portal RTCG.

Iz Građanskog pokreta URA i Demokratske Crne Gore, navodi portal, nisu dobili komentar o formiranju nove vlade, koja, kako upozoravaju iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT), ne samo da neće rešiti postojeće probleme nego će stvoriti nove.

„Mi imamo u tom slučaju vladu kojoj se protivi više od polovine građana, koja je izabrana na osnovu propisa koji su neustavni i u ogromnom riziku da će svi njeni budući potezi biti proglašeni neustavnim i vladu koju međunarodna zajednica ili neće prepoznati ili neće biti otvorena i blogonaklona prema njoj“, ocenila je programska direktorka (CDT) Milica Kovačević.

Zbog toga su, smatraju u CDT-u, vanredni parlamentarni izbori jedini način za izlazak iz krice.

Ovo mišljenje deli i dekan Pravnog fakulteta Aneta Spaić, koja takođe smatra da su izbori jedini način da Crna Gora dobije legitimnu većinu i legitimnu vladu.

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović pre tri dana je potpisao izmene Zakona kojima je predviđeno da će se mandatarom, ukoliko ga on ne predloži, smatrati onaj kandidat koji ima podršku većine poslanika.

Đukanović je rekao da je izmenjeni Zakon potpisao da bi ispoštovao svoja ustavna ovlašćenja, ali da smatra da je ovaj akt neustavan. Takođe je rekao da neće obnoviti konsultacije za imennovanje mandatara.

(Tanjug)

