Premijer: Nije dobro raspisati izbore bez izbora sudija Ustavnom suda

PODGORICA – Premijer crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović izjavio je danas da ne bi bilo dobro da u Crnoj Gori budu raspisani vanredni parlamentarni izbori dok se ne izaberu sudije Ustavnog suda, jer će, kako kaže, onda postojati situacija slična kao posle lokalnih izbora u Podgorici i Šavniku.

On je to rekao tokom današnje posjete Plantažama 13. jul, a na pitanje da li će GP Ura podržati inicijativu za skraćenje mandata Skupštini ako ona usledi do kraja januara, rekao je da je, kako je naveo, „video najave DF-a i DPS-a za takvu inicijativu, pa da im glasovi GP Ura nisu ni potrebni“.

„Ako želi da neko silom na sramotu ide na izbore bez Ustavnog suda, sretno bilo“, naveo je Abazović, preneli su podgorički mediji.

Dodao je da mu je nelogična opcija da vlada inicira skraćenje mandata Skupštini koja je u punom mandatu.

Abazovićev GB Ura je zajedno sa SNP-om i pokretom CIVIS onemogućio zakazivanje sednice Skupštine Crne Gore na kojoj bi bila izabrana nova, 44. Vlada mandatara Miodraga Lekića pod izgovorom da na papir nisu stavljeni svi detalji u vezi sa novom vladom.

Demokratski front je optužio GB Ura i SNP da rade na ruku režima Mila Đukanovića i da ne žele reformsku, već kriminalnu vladu.

(Tanjug)

