Preminuo Robert Mugabe, bivši predsednik Zimbabvea

Bivši predsednik Zimbabvea Robert Mugabe umro je u 95. godini, javio je Bi-Bi-Si. Televizija navodi da je Mugabe već duže vreme bio bolestan.

Informaciju o Mugabeovoj smrti potvrdio je i aktuelni predsednik ove afričke zemlje Emerson Mnangagva.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) September 6, 2019