Preživeo udar groma, a onda ga njegovo pleme slučajno ubilo (foto)

Indijac koji je preživeo udar groma, preminuo je nakon što su ga njegovi saplemenici prekrili balegom u nameri da mu pomognu.

Binod i Gokula Podh iz sela Pamara, u indijskoj državi Odiša, bili su na pijaci kada ih je pogodio grom.

Nekoliko minuta pošto su Binoda zatrpali balegom, nesrećan čovek je prestao da diše, preneo je Ommcomnews. Gokulu su seljani ipak odveli u bolnicu, gde su lekari pokušali da ga spasu.

Ovo nije prvi slučaj korišćenja kravlje balege u te svrhe u Indiji. U junu 2018. u orkugu Rajagada (Odiša) seljani su balegom i blatom prekrili.

Pola sata kasnije zdravstveni radnik ih je našao i pozvao hitnu pomoć.

