Priča o ponavljanju izbora je unapred smišljeni plan

BANJALUKA – Priča o mogućem poništavanju izbora u Republici Srpskoj pre zvaničnih rezultata, što su izneli predsjednik CIK-a BiH Suad Arnautović i lider SDS-a Mirko Šarović, dokazuje da je reč o unapred smišljenom planu i dovoljan je dokaz za krivičnu prijavu protiv CIK, rekao je savetnik srpskog člana Predsedništva BiH Milan Tegeltija.

Tegeltija je naveo da je Arnautović sinoć jasno rekao da će poništavanje izbora u Republici Srpskoj „biti na stolu“ pre bilo kakvog utvrđivanja rezultata i nepravilnosti.

„Arnautović je rekao da će razmotriti mogućnost poništenja izbora u Republici Srpskoj i to pre nego što su uopšte utvrđeni izborni rezultati, pre nego što je počeo proces za ulaganje i razmatranje prigovora i žalbi i on već zna da će to razmatrati“, rekao je Tegeltija u izjavi za Srnu.

On je upitao kako Arnautović zna da će najdrastičnija i poslednja mera u izbornom procesu uopšte biti tema za razgovore i razmatrana u CIK-u pre utvrđivanja izbornih rezultata, pre otvaranja procesa za ulaganje prigovora i pre razmatranja tih prigovora i dokaza.

To je, istakao je, isto u javnosti izneo i lider SDS Mirko Šarović.

Tegeltija je konstatovao da ne zna treba li veći „dokaz planski smišljenog nezakonitog postupanja CIK-a“ i istakao da je vidljiva sprega opozicije u Republici Srpskoj i CIK-a da praktično deluju kao jedan tim.

On je ukazao da je tako nešto jednostavno nije moguće znati i reći u poštenom, fer i zakonitom postupku, osim ako nije ranije smišljen plan postupanja u koordinaciji sa opozicijom iz Republike Srpske.

Prema njegovim rečima, ovo je jedan dokaz u prilog krivičnoj prijavi protiv članova CIK-a, budući da unapred znaju kakve će mere razmatrati.

„Arnautović je doslovno sve sam rekao i ne može se pozivati na neke teoretske opcije jer da je to bila teoretska opcija zašto nije rekao poništenje izbora u Federaciji BiH ili BiH, a ne samo u Republici Srpskoj“, naveo je Tegeltija.

Siguran je, ističe, da će izjave Arnautovića i Šarovića morati da zainteresuju i Tužilaštvo BiH u kontekstu već podnesene krivične prijave protiv članova CIK-a jer ova izjava Arnautovića je ono što se u pravu zove „dokaz in flagranti“.

