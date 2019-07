Proglašena hitna međunarodna zdravstvena situacija: Otkriveno ko je širio bolest (video)

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je smrtonosnu epidemiju ebole u Kongu hitnom međunarodnom zdravstvenom situacijom.

Situacija je postala više nego alarmantna onog trenutka kada se virus ove sedmice proširio na grad Gomu od dva miliona ljudi. Taj grad se inače nalazi na granici s Ugandom, a prema tvrdnji kongoanskih zvaničnika ebolu je u grad doneo sveštenik koji je koristio nekoliko lažnih imena.

„Pastor koji koji je doneo ebolu u Gomu koristio je nekoliko lažnih imena kako bi sakrio identitet dok je putovao prema gradu“, kazali su neimenovani zvaničnici Konga, prenosi AP.

Navodi se da je SZO, koja je epidemiju proglasila juče, dan pre toga objavila da je taj muškarac preminuo i da zdravstveni radnici nastoje da što pre pronađu desetine ljudi sa kojima je bio u kontaktu, uključujući i one koji su bili sa njim u autobusu.

Nearly a year after a deadly Ebola outbreak – today the World Health Organization declared it an international health emergency. But there are so many challenges.

Canadian @GwenEamer has been working in Goma, DRC with the @IFRCAfrica to help battle the virus. pic.twitter.com/1IhQewI1ba

— Natasha Fatah (@NatashaFatah) July 18, 2019