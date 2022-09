Proizvodnja mleka smanjena, male farme se gase

PODGORICA – Proizvodnja mleka u Crnoj Gori je smanjena u odnosu na prošlu godinu, prvenstveno zbog porasta svih inputa, što je uslovilo da svi farmeri rade sa gubitkom, a pojedine male farme, posebno na severu, su se i ugasile.

Iz Udruženja stočara Danilovgrad očekuju da se situacija sa proizvodnjom poboljša uvozom 850 junica koji je planiran do kraja godine.

Gostujući u Jutarnjem programu RTCG predsednik Udruženja Vlado Lakić, kaže da je proizvodnja više mleka moguća, ali da problem postoji sa oktupljivačima.

„Imamo malu količinu dnevnog mleka, više uvozimo UHT mleko i prerađevine. Sirovog praktično da i nemamo. Uvoz je iz država okruženja milion litara UHT, a ostala 20 miliona litara. Ta situacija ne ide na ruku proizvođačima. Otkup mleka opao je u odnosu na prošlu godinu, problemi su veliki. Desilo se da tržište Crne Gore ne može da izdrže ovaj pritisak, i proizvođači posluju sa gubitcima već dve godine“, kazao je Lakić.

Tvrdi da problem nije u isplati subvencija, već u tome da one više nisu dovoljne da bi se poslovalo rentabilno. Uz najave iz EU da se i one moraju smanjivati Crna Gora će biti u još većem problemu.

„Svi se moraju uključiti u rešavanje. Zbog krize na tržištu država je pomagala, ali raspodela tog kolača između nas, otkupljivača, distributera i marketa je pogrešna. Veće farme su mogle bolje da opstanu, ali ne da rentabilno poslujemo. Mi smo inicirali radnu grupu koja će pratiti stanje na terenu, ali nije ona dovela do nekog boljitka. Potrebno je proizvođačima povećati otkupnu cenu za 10 do 15 centi po litru“, Kazao je Lakić.

Napominje da je problem i sa pogonskim gorivom, i taj deo se mora zakonski urediti kako bi proizvođačima bili smanjeni troškovi. Ministarstvo je uradilo popis državnog zemljišta i očekuje da će i to pomoći da se napravi razvojna strategija.

Sekreatar odbora Udruženja poljoprovrede i prehrambne proizvodnje PKCG Lidija Rmuš ističe da je glavni problem nedostatak stočnog fonda, te ocenjuje da država mora da izdvaja mnogo više za stočarstvo od 1,2 odsto iz budžeta.

„Naše mlekare, oko 30 njih, otkupe oko 26 miliona litara, od čega 3,5 miliona plasiraju na tržište, kao konzumno ili kako se kaže u kesicama. Ostalo se koristi za proizvodnju prerađevina od mleka. Uvozimo 26 do 27 miliona litara godišnje uglavnom UHT mleka, i jasno je da to 3,5 miliona podmiruje samo oko 10 odsto tržišta. Tako da to nije dovoljno“, kaže Rmuš.

Problem u Crnoj Gori je, kaže, to što nema instalisane kapacitete za proizvodnju UHT mleka, koje se ovde najviše troši, pa je zbog toga i uvoz toliki. Ulagati u takva postrojenje opet je kako objašnjava diskutabilno ukoliko se ne poveća stočni fond. Sa jogurtom je drugačija situacija, tu je osnos 50:50.

Najviše uvozimo UHT mleka iz BIH, pa ove godine je to 60 odsto, a 35 odsto iz Srbije.

(Tanjug)

