Pronađena nova trepćuća zvezda u srcu Mlečnog puta

SVEMIR – Britanski astronomi primetili su dzinovsku trepćuću zvezdu koja je sto puta veća od Sunca i koja se krije u blizini srca Mlečnog puta.

Posmatranja teleskopom otkrila su da se tokom nekoliko stotina dana ova ogromna zvezda, koja je udaljena više od 25.000 svetlosnih godina, zatamnila za 97 odsto, a zatim polako vratila svom bivšem sjaju, piše Rojters.

Neočekivano i dramatično zatamnjenje verovatno je prouzrokovano neprozirnom prašinom diska koji blokira put svetlosti do Zemlje u toku rotacija planeta.

Doktor Lej Smit sa Instituta za astronomiju iz Kembridza rekao je da je zvezda počela da bledi početkom 2012. godine i da je do aprila totalno nestala.

„Narednih 100 dana se oporavljala i vraćala u svoj sjaj i zato kada ponovo zasija čini nam se kao da je došla niodkuda“, priča Smit.

Kada naučnici pronađu promenljive zvezde koje ne mogu kategorizovati nazivaju ih „Šta je ovo“ ( What Is This) ili „WIT“ tako da najnovija zvezda nosi ime VVV-WIT-08.

Ogroman disk prašine uzrokuje da mnoge zvezde „trepću“ tako da ovo otkriće nije prvo.

Nejasno je kada će VVV-WIT-08 ponovo zatamneti, ali astronomi veruju da će se to desiti od 20 do 200 godina.

Još dve trepćuće zvezde primećene su uz VVV-WIT-08, ali istraživači nemaju mnogo detalja o njima.

Naleti ovakvih otkrića pomoći ce astronomima da razumeju više o onome što se čini novom klasom „trepćućih dzinova“.

(Tanjug)

