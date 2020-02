Prvi ga doneo u Evropu: Ovaj biznismen je „superprenosilac“ koronavirusa (foto)

Biznismen iz Engleske, 53-godišnji Stiv Volš, koji je zaražen koronavirusom mogao je da proširi virus iz Kine u Evropu zbog svojih putovanja, saopštila je danas britanska Nacionalna zdravstvena služba.

The coronavirus "super-spreader" has been revealed as Steve Walsh. His statement says:

"I would like to thank the NHS for their help and care – whilst I have fully recovered, my thoughts are with others who have contracted coronavirus" https://t.co/iClh9K6Bqi pic.twitter.com/R4578rbn2m

