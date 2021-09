Prvi let za evakuaciju od povlačenja Amerikanaca iz Avganistana sleteo u Katar

Stotinak civila medju kojima su i američki državljani stiglo je danas u Dohu avionom iz Kabula u prvom letu koji prevozi strance iz Avganistana otkako su američke i NATO snage napustile tu zemlju.

Dopisnici agencije Frans pres videli su putnike kako izlaze na medjunarodnom aerodromu Hamad.

Oko 113 putnika bilo je na avionu Boing 777, medju kojima Amerikanci, Kanadjani, Nemci i Ukrajinci, rekao je za Frans pres izvor blizak operaciji. Oni će biti prihvaćeni u centru za avganistanske izbeglice u Dohi, dodao je taj izvor.

Ranije je više izvora govorilo da je 200 ljudi bilo na letu.

Današnja evakuacija, prva od 31. avgusta, predstavlja veliki iskorak nakon turbulentne koordinacije po tom pitanju SAD i novih avganistanskih vladara talibana.

Talibani su naveli da će dozvoliti izlazak iz zemlje strancima i Avganistancima sa validnim putnim dokumentima, ali se sumnja u to obećanje javila usled višednevnog odlaganja evakucije.

Desetine osoba koje su danas napustile Avganistan evakuisane su avionom Katar ervejza koji je leteo za Dohu.

Prilikom posete Pakistanu katarski ministar spoljnih poslova Mohamed ben Abderahman al Tani pozdravio je talibane zbog dozvoljavanja leta.

„Mogli smo da osiguramo prvi let sa putnicima… zahvaljujemo talibanima na njihovoj saradnji. Upravo smo to očekivali od talibana, da vidimo da se pozitivne izjave pretaču u akciju“, rekao je on u izjavama prenetim na televiziji.

Katar je postao nezaobilazni činilac u avganistanskog krizi. U Kataru su se održavali pregovori SAD, za vreme predsednika Donalda Trampa, i talibana, koji su završeni 2020, a zatim talibana i sada svrgnutog predsednika Ašrafa Ganija.

Brojne zemlje, medju kojima su i SAD, prebacili su svoje ambasade iz Kabula u Dohu od kada su talibani u Avganistanu preuzeli vlast.

SAD pozdravile saradnju talibana oko prve evakuacije iz Avganistana od njihovog odlaska

SAD su pozdravile danas „saradnju“ i „fleksibilnost“ talibana povodom prvog leta evakuacije iz Avganistana od njihovog povlačenja iz te zemlje, u kome su između ostalih iz Kabula prevezeni i Amerikanci.

Talibani su pružili dokaz o saradnji time što su omogućili odlazak američkih državljana i osoba sa stalnim boravkom u SAD čarter letovima iz Kabula, saopštila je Bela kuća.

„Oni su dali dokaz fleksibilnosti i bili su profesionalni u našoj razmeni sa njima oko ovog poduhvata. To je prvi pozitivan korak,“ dodala je Bela kuća.

Desetine državljana zapadnih zemalja danas su odleteli iz Kabula međunarodnim putničkim letom, što je prva masovna evakuacija iz Avganistana otkako su američke i NATO snage napustile tu zemlju. Kako je javila agencija Frans pres kasnije oni su sleteli na aerodromu u Dohi, a let je obavio avion Katar ervejza.

(Beta)

