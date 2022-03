Prvi put od 1921 – povlačenje iz Rusije

„Njujork tajms“ povukao je sve svoje dopisnike iz Rusije, što je prvi put za više od jednog veka da ugledni list nema tamo reportere na terenu.

„Veoma tužan dan za istoriju Njujork tajmsa u Moskvi. Povlačenje svih svojih dopisnika iz zemlje. Imali smo tamo reportere stalno od 1921, sa jednim-dva kratka prekida zbog problema sa vizama. Ni Staljin ni Hladni rat, ništa nas nije isteralo“, napisao je na Tviteru Nil Mekfarkahar, bivši šef kancelarije lista u Moskvi.

List je objavio svoje formalno povlačenje iz Rusije, citirajući novi zakon kojim se kriminalizuju novinari koji izveštavaju o invaziji na Ukrajinu tako što se zabranjuje svako pominjanje „rata“.

„Novi ruski zakon gleda da kriminalizuje nezavisno, tačno novinsko izveštavanje o ratu protiv Ukrajine. Zarad bezbednosti našeg osoblja koje radi u regionu selimo ih van zemlje za sada“, rekla je portparolka Njujork tajmsa Danijel Roads Ha.

Very sad day for the history of @nytimes in Moscow. Pulling all its correspondents out of the country. We have had reporters there continuously since 1921, with one or two short interruptions due to visa hiccoughs. Not Stalin, not the Cold War, nothing drove us out. pic.twitter.com/LcSwFqeAeU

— Neil MacFarquhar (@NeilMacFarquhar) March 8, 2022