Pucnjava ispred Kapitola, ima povređenih! (video)

Policija je zatvorila američki Kapitol nakon izveštaja o pucnjavi u području oko zgrade, javljaju američki mediji. Dvoje policajaca i napadač su ranjeni.

Policija je saopštila da su sve zgrade Kapitola zaključane “zbog spoljne pretnje bezbednosti”. Članovima osoblja je rečeno da ne mogu da napuštaju zgrade, niti da u njih uđu.

Jedan od policajaca kaže da su oni stigli na mesto moguće pucnjave, koje se nalazi u blizini kompleksa Kapitola. Ubrzo su savladali napadača koji je ranjen u sukobu sa policijom.

On je uhapšen, a dvoje policajaca je ranjeno ovom prilikom. Oni su trenutno na putu do bolnice.

Na Kapitolu je veliki broj policajaca, a prostor je nadletao i helikopter.

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6

— BNO News (@BNONews) April 2, 2021