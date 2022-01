Pupovac: Banija je naša kuća i kuća naše himne

ZAGREB – Tradicionalni božićni prijem u organizaciji Srpskog narodnog vijeća održan je danas u atrijumu Srpske pravoslavne opšte gimnazije „Katarina Kantakuzina Branković“ u Zagrebu, u prisustvu predstavnika državnog vrha predvođenih premijerom Andrejem Plenovićem, a predsednik SNV Milorad Pupovac je obraćane posvetio obnovi Banije.

On je podsetio da su brojni građani na Baniji nakon potresa ostali bez kuća umesto kojih su zahvaljujući širokoj mreži solidarnosti dobili privremeni smeštaj koji, kako je rekao, ipak nije takav da se u njemu treba dočekati još jedna zima i još jedna godina.

„Ostajući bez svojih kuća naši sugrađani na Baniji ostajali su bez svojih sela i gradova. Bez svog javnog i društvenog prostora. Ostajući bez svojih sela i gradova, ostajali su i bez i ono malo radnih mesta što su ih tamo stvarali ili nalazili. Ostajući bez svega toga realno je da Banija uveliko postane ničija kuća“, naveo je Pupovac i istakao:

„Zato na današnji dan i ovako okupljeni trebalo bi da kažemo da Banija neće postati ničija kuća, već naša kuća. Kuća koja ima ljude. Koja ima put. Do škole. Do posla. Do ambulante. Do mesta za zabavu. Kuća koja ima štalu. Koja ima vodu. Koja ima spremište za mašine. Koja ima skladišta za useve ili plodove“.

Banija će biti kuća u kojoj đaci koji su došli iz cele Hrvatske mogu čuti tonove Runjaninovih melodija i čitati Mihanovićeve stihove nacionalne i državne himne.

„Jer Banija je kuća naše himne“, kazao je Pupovac.

Podsetio je da su proteklih godina, kako je rekao, mnogi naši sugrađani otišli iz svojih kuća jer nisu videli perspektivu boljeg života u svom zavičaju i domovini.

„Za zemlju koja je toliko stanovnika, među njima većinu naših sunarodnjaka Srba, izgubila tokom rata, to je opasno. Zato uz sve što već činimo, a to nije malo, potrebno je da činimo više i da menjamo sve ono što u hrvatskoj kući smanjuje ili zamagljuje perspektivu boljeg života“, rekao je Pupovac, preneo je portal hrvatskog nedeljnika Novosti..

Istakao je da to znači da politiku viška reči – bilo otrovnih bilo praznih – pretvaramo u politiku rasprave i razgovora.

„Da politiku privatnih interesa pretvaramo u politiku javnog dobra. To znači da prisutne osećaje nepravde svakodnevno pretvaramo u osećaje pravednosti. Da raspoloživi javni i privatni novac, ideje i energije čuvamo i pretvaramo u pogonsko gorivo naše ekonomije“, naveo je i dodao:

„To znači da za svoju, hrvatsku kuću činimo najbolje i najviše. Tako u njoj niko neće biti višak i ništa neće biti manjak. Na kraju, ovde sam domaćin ovog skupa ali ne i domaćin ove kuće. Domaćin ove kuće na zagrebačkom sv. Duhu je Onaj čije rođenje proslavljamo i Onaj koji i nakon što je postao patrijarhom SPC nije napustio ni ovu kuću, ni ovaj grad, ni ovu zemlju“, rekao je Pupovac, koj je prisutne pozdravio tradicionalnim božićnim pozdravom „Mir Božji, Hristos se rodi“.

(Tanjug)

