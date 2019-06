Putin: Bilo bi bolje da ne dolazi do sukoba

Posle stvaranja nuklearnog oružja, čovečanstvo se nalazi u relativnom globalnom miru, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa direktorima međunarodnih novinskih agencija na početku Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

Prema njegovim rečima, istorija čovečanstva puna je priča o sukobima, ali je nakon svih sukoba uvek dolazio mir.

„Bilo bi bolje da ne dolazi do sukoba. Nakon pronalaska i stvaranja nuklearnog oružja, čovečanstvo se nalazi u stanju relativnog mira. Relativnog, naravno, sa izuzetkom regionalnih sukoba. Stanje relativnog globalnog mira traje skoro 75 godina“, rekao je Putin.

On je naveo da Rusija možda neće produžavati Sporazum o smanjenju strateškog naoružanja, ona ima oružje koje će garantovati njenu bezbednost.

„Trenutno je na dnevnom redu produženje Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja. Ne mora se produžavati. Naši sistemi su takvi da će garantovati bezbednost Rusije duž prilično duge istorijske perspektive“, objasnio je Putin.

„Učinili smo značajan korak napred, treba otvoreno reći: pretekli smo naše konkurente u smislu stvaranja sistema hiperoružja“, rekao je Putin.

„Ukoliko niko ne želi da produžava Sporazum, dobro, onda nećemo“, istakao je predsednik.

Povlačenje Vašingtona iz Sporazuma o ograničavanju sistema protivraketne odbrane bio je prvi korak koji je iz temelja podrivao globalnu bezbednost, ukazao je on.

„Naši američki partneri su se povukli iz Sporazuma o ograničavanju sistema protivraketne odbrane. Pa šta? Poštovane dame i gospodo, želim da vas pitam, ko od vas se aktivno protivio, izlazio napolje sa plakatima? Ne, tišina. Kao da tako treba. A to je bio prvi korak ka fundamentalnom podrivanju celokupnog okvira međunarodnih odnosa u oblasti globalne bezbednosti“, naglasio je Putin.

On je napomenuo da Sjedinjene Američke Države, jednostrano se povlačeći iz Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa i shvatajući da će morati da budu odgovorne, pokušavaju da krivicu prebace na Rusiju.

Ruski lider je pozvao da se pročita tekst Sporazuma i vidi da je tamo napisano da se ne smeju raspoređivati kopneni lanseri raketa srednjeg i kratkog dometa.

„Ne, stavili su ih direktno u Rumuniju, a sada će ga staviti u Poljsku – ovo je direktno narušavanje. Svi se pretvaraju da ne vide, ne čuju, ne umeju da čitaju, gluvi i slepi“, kazao je Putin.

„Prinuđeni smo da na to nekako reagujemo, zaista. To je očigledna stvar. Odmah se traže krivci u vidu Rusije“, dodao je ruski predsednik.

Ignorisanje savremenih pretnji i opasnosti u svetu može dovesti do globalne katastrofe, dodao je on.

„Moramo imati na umu, shvatiti u kakvom svetu živimo, kakve nas pretnje i opasnosti očekuju. Ako ne budemo pod kontrolom držali ovog vatrenog zmaja, ako ga pustimo iz boce – to može dovesti do globalne katastrofe“, naglasio je Putin.

„Hajde da se prisetimo Čerčila, koji je prvo mrzeo Sovjetski Savez, a zatim nazvao Staljina velikim revolucionarom kada je trebalo da se bori protiv nacizma. A nakon što su Amerikanci dobili nuklearno oružje, odmah je pozvao da se faktički uništi Sovjetski Savez“, ukazao je Putin.

On je takođe podsetio na činjenicu da je Čerčilov govor u Fultonu praktično bio početak Hladnog rata.

„Čim se u Sovjetskom Savezu pojavilo nuklearno oružje, Čerčil je bio inicijator koegzistencije dvaju sistema. I ne zato što nije bio takav oportunista, već je polazio od stvarnosti“, istakao je Putin.

Najznačajniji u oblasti svetske bezbednosti danas su pregovori između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ali i druge nuklearne sile takođe treba da učestvuju u ovome, ocenio je ruski predsednik.

Komentarišući poslednji razgovor sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, Putin je rekao da je on bio optimističan, uključujući i po pitanju ograničavanja ofanzivnog oružja.

„Poslednji razgovor koji sam vodio sa predsednikom Trampom ipak donosi određeni optimizam. On je rekao da je takođe zabrinut zbog toga i shvata kakve troškove imaju Sjedinjene Američke Države i sve druge zemlje sveta za naoružavanje. Ja se sa njim u potpunosti slažem“, rekao je Putin.

Ako se privuku samo one države koje su priznate kao nuklearne sile, a ne privuku one koje nisu, one će i dalje razvijati nuklearni potencijal, objasnio je on.

„Na kraju krajeva, ovaj proces će se usporiti i između zemalja koje su zvanično priznate kao nuklearne države. Stoga, u velikoj meri, treba stvarati tako široku platformu za diskusiju i donošenje odluka. U tom smislu, naravno, to može biti svetlo na kraju tunela“, zaključio je ruski lider.

