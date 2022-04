Putin ima veliki problem? Objavljen snimak

Video snimak Vladimira Putina, koji se grčevito jednom rukom drži za sto tokom sastanka podstakao je govorkanja o narušenom zdravlju ruskog predsednika.

U retkom zajedničkom pojavljivanju uživo, šef Kremlja snimljen je kako razgovara se ministrom odbrane Sergejem Šojguom, i govori mu da su njegove invazione snage „konačno oslobodile“ ukrajinski lučki grad Mariupolj.

Međutim, način na koji Putin sedi pokrenuo je dodatna pitanja u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem, za koje neki posmatrači tvrde da se naglo pogoršalo od početka rata 24. februara.

Ruski predsednik je tokom sastanka bio pogrbljen u stolici i odbio je da pusti ugao stola, koji je držao desnom rukom.

⚡️#Putin called the storming of #Azovstal's industrial zone in #Mariupol unreasonable and ordered its cancellation. pic.twitter.com/ieGFVIqqEr

— NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2022