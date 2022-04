Putin saopštio važne vesti: „Ciljevi će biti ispunjeni“

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da će „ciljevi specijalne operacije u Donbasu sigurno biti ispunjeni“.

„U Donbasu se sprovodi specijalna operacija za sprečavanje sukoba velikih razmera na teritoriji Ruske Federacije po tuđim scenarijima“, rekao je Putin.

Predsednik Rusije rekao je da je njegova država „na vreme i pravilno reagovala na cinične planove Zapada u vezi sa Ukrajinom“.

Putin je poručio da će Rusija adekvatno odgovoriti na sve izazove i pretnje, kao što je uvek i činila.

Prema njegovim rečima, „ljubav prema otadžbini je jedan od ključnih temelja ruske državnosti i najvažnija vrednost za naše društvo, koja se neizostavno manifestuje u odlučujućem trenutku za zemlju“.

„Takvo jedinstvo ljudi mnogo vredi, garantuje da će Rusija adekvatno odgovoriti na najsloženije izazove i pretnje, samouvereno proći kroz sva iskušenja. Tako je uvek bilo, tako će biti i sada“, rekao je Putin.

Predsednik Rusije poslao je i upozorenje onima koji bi možda pokušali da se umešaju u sukob.

„Ako neko želi da se umeša u situaciju u Ukrajini spolja i stvori stratešku pretnju, onda će udari biti munjeviti“, rekao je Putin i dodao da su donete sve odluke o takvim udarima u slučaju ugrožavanja strateške bezbednosti.

On je rekao i da tako velika zemlja kao što je Rusija nikome nije potrebna. „Ona je opasnost za Zapad, ali oni sami su opasnost za ceo svet. Snage koje vode kurs da obuzdaju Rusiju istorijski su se gonile i gone se, kao što je to bilo u davna vremena, vi to dobro znate, zašto su to uradili? Da, jer takva nezavisna, velika, ogromna zemlja čak ni po njihovim zamislima nije potrebna, oni veruju da im predstavlja opasnost samo činjenicom svog postojanja“, rekao je Putin.

(B92)

