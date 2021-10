Putin: Talibani će se teško odreći prihoda od droge

NOVO OGARJEVO – Talibani su se ranije borili protiv narkotika u Avganistanu ali u današnjoj situaciji teško će se odreći svojih izvora prihoda, rekao je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.

„Uprkos obećanjima da će se boriti protiv proizvodnje narkotika, u realnosti ne znam da li će talibani to uspeti, bilo da žele to ili ne. Oni su to radili i uspešno tokom prethodne vladavine u Avganistanu, rekao je Putin na onlajn samitu Zajednice nezavisnih država.

Prema njegovom mišljenju, trenutno će im biti problematično da se odreknu tih izvora prihoda, naročito zbog ekonomske krize u Avganistanu.

Problem proizvodnje droge u Avganistanu i njeno krijumčarenje iz zemlje je akutan, ocenio je Putin, prenosi TAS S.

„Avganistan ostaje najveći snabdevač opijata globalno, snabdeva i do 90 odsto svetskog tržišta“, rekao je ruski predsednik.

(Tanjug)

