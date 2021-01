Putnički avion sa 50 putnika nestao sa radara dok je leteo iznad mora (video)

Putnički avion „boing 737“ u kojem je bilo 50 putnika, nestao je sa radara dok je leteo iznad mora. Sve se odigralo nakon što je „pao 10.000 stopa (3048 metara) nekoliko minuta nakon poletanja iz Džakarte, prenosi Dejli Mejl.

Avion kompanije Srivijaia Air putovao je iz Džakarte za Pontianak u Indoneziji.

⚠️BREAKING NEWS⚠️

Unconfirmed report that Sriwijaya Air Flight SJ-182, a Boeing 737-500 with Jakarta-Pontianak route, has been missing north of Jakarta

Rapid altitude drop can be tracked in @flightradar24

Hope nothing serious and everyone is safe 🙏https://t.co/Ak2ynMGd9Z pic.twitter.com/ZuaWHtNdql

— JATOSINT (@Jatosint) January 9, 2021