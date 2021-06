Putnik iskočio iz aviona u pokretu (video)

Let američke aviokompanije Sky West Airlines morao je da bude prekinut zbog bizarnog incidenta. Liniju između Los Anđelesa i Solt Lejk Sitija prekinuo je putnik koji je otvorio vrata aviona i – iskočio napolje.

Neimenovani muškarac ukrcao se sa ostalim putnicima na regionalni jutarnji let, ali se drama dogodila kada je pokušao da napusti avion koji se već kretao po pisti.

A flight leaving LAX was interrupted after an unruly passenger jumped out of the plane and fell on the tarmac. https://t.co/mej8BRWvLZ

— Fox5NY (@fox5ny) June 26, 2021