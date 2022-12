Radić iz DP otkazao učešće u emisiji Nu2

ZAGREB – Zamenik predsednika opozicionog Domovinskog pokreta Mario Radić otkazao je gostovanje u HRT-ovoj emisiji Nedeljom u 2, saopštio je urednik i voditelj emisije Aleksandar Stanković.

„Ništa od Domovinskog duha! Mario Radić otkazao gostovanje u Nu2. Shvatio je u kom to smeru ide tj. da bi morao skidati deset penala i da bi bilo malo prilika za golove. Kaže, ceni me kao novinara, nije nikakav desničar i ustaša i on i ja bi se u nekim drugim prilikama dobro slagali. Ništa… Idem da tražim novog gosta“, napisao je Stanković.

Stanković je Radićevo gostovanje najavio juče na Fejsbuk stranici emisije citatima iz programa stranke. Tema je trebalo da bude „domovinski duh“.

Naknadno, Stanković je objavio da će umesto Radića gost u njegovoj emisiji u nedelju biti poslanica iz Radničke fronte Katarina Peović.

„U nedelju ipak domoljubno“, napisao je Stanković.

