Radman: Srbija mora da ispuni uslove iz ključnih poglavlja

BRISEL – Hrvatska smatra da otvaranje poglavlja koja se odnose na zelenu agendu i povezanost mogu biti podsticaj za Srbiju, ali će za dalji napredak morati da ispuni obveze iz kljucnih poglavlja koja ukljucuju pravosuđe i osnovna prava, pravdu, slobodu i bezbednost, izjavio je danas u Briselu hrvatski ministar spoljnih poslova Gordan Grlic Radman.

“Krajnje je vreme da Srbija krene s procesuiranjem ratnih zločina, da započne istragu o nestalima, kojih je još 1.858 i da obezbedi manjinska prava”, rekao je Grlić Radman nakon sastanka Saveta ministara spoljnih poslova EU u Briselu.

On smatra da su to ključna područja i da to nije samo bilateralno pitanje nego i evropsko pravno nasleđe, prenosi Hina.

„Nismo zadovoljni položajem hrvatske zajednice u Srbiji”, kaže Grlić Radman.

Srbija će sutra na meduvladinoj konferenciji o pristupanju EU otvoriti pregovore u četvrtom klasteru koji obuhvata poglavlja o saobraćajnoj politici, energetici i zaštiti životne sredine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.