Radman: Vučićeva provokacija, nismo obavešteni o poseti

ZAGREB – Hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman, optužio je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića za provokaciju, tvrdeći da je zvanični Zagreb za njegovu planiranu posetu Jasenovcu saznao „nezvaničnim kanalima“.

„Prema nezvaničnim informacijama saznali smo da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uz prethodnu posetu Donjoj Gradini, posetio i spomen područje Jasenovca, Pakrac, ne znamo još koja mesta. Taj izostanak diplomatske procedure koja najavljuje dolazak visokog zvaničnika smatramo neprihvatljivim“, rekao je Grlić Radman na vanrednoj konferenciji za medije povodom zabrane Vučiću da dođe u privatnu posetu Jasenovcu.

Gralić Radman je rekao da je ambasadi Srbije u Zagrebu u petak posle podne uručena nota, nakon što su, kako je naveo, saznali „da srpska strana još ne namerava da obavesti hrvatske vlasti o svom dolasku“, prenosi HRT.

U noti se, kako je rekao, navodi da Ministarstvo spoljnih poslova Hrvatske podseća da prilikom svake posete stranih zvaničnika vreme, prilika i plan posete treba da budu deo dogovara dve strane.

„Hrvatska nije informisana, to je za Hrvatsku neprihvatljivo i smatramo to nedobronamernim. Mislimo da to nije iskreno, da to nije odavanje pijeteta žrtvama nego da je više motivisano unutrašnjepolitičkim potrebama u Srbiji, a pre svega formiranja srpske vlade“, poručio je Radman.

Prema njegovim rečima, hrvatska vlada se iskreno zalaže za normalizaciju odnosa dve zemlje, što je i evropska praksa.

On tvrdi i da „niko više od hrvatske vlade i premijera Plenkovića nije pokazao uključivost, toleranciju i pružio ruku u iskrenom dijalogu“.

Grlić Radman je Srbiju optužio da se još nije suočila s prošlošću.

Tvrdi, međutim, da kada je u u pitanju uključenost manjina i zaštita njihovih prava niko ne može biti bolji primer nego Hrvatska, što ilustruje činjenicom da srpska manjina ima tri garantovana mesta u Saboru, da SDS S učestvuje u vladi, a da je predstavnica srpske manjine potpredsednica vlade.

Na pitanje o navodima da je Vučićeva poseta trebalo da bude privatna, Grlić Radman je poručio da u pitanju „nije odlazak na more“.

„Gospodine, ovo nije odlazak na more. Predsednik države je štićena osoba, takav dolazak zahteva angažman hrvatskih vlasti. Mi uvek najavljujemo dolazak, to je ovđe izostalo. Ne može se samo tako prelaziti granica“, rekao je on.

Dodao je da u Hrvaskoj „žele da vide Vučića“, ali da tome treba da prethode „iskren dijalog i najava“.

„Osuđujemo svaki zločin, poklanjamo se svakoj žrtvi, ali to isto očekujemo i od srpske strane“, zaključio je Grlić Radman.

(Tanjug)

