Rama: Agresori su ponovo izvrsili sajber napad na Albaniju

TIRANA – Premijer Albanije Edi Rama otkrio je danas da je na tu zemlju u petak uveče izvršen novi sajber napad, da su u pitanju isti napadači, kao i da je napad razotkriven i da je naišao na osudu savezničkih i prijateljskih zemalja.

„Izvršen je napad na Informacioni sistem upravljanja zemlje (TIMS), a iza njih stoje isti agresori“, naveo je Rama na Tviteru, aludirajući na nedavni napad za koji Tirana tvrdi da je došao iz Irana.

Rama je dodao da tehnički timovi rade danonoćno sa saveznicima da naprave digitalne sisteme neprobojnim.

Ove nedelje je došlo do prekida diplomatskih odnosa između Albanije i Irana, a Rama je u četvrtak rekao da je sajber napad iz Irana izveden u julu i da je mogao da dovede do paralisanja javnih službi, brisanja digitalnih sistema i upada u državne zapise, kao i do krađe vladine elektronske pošte.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.