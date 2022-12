Rano je za raspuštanje Skupštine Crne Gore

PODGORICA – Crna Gora je u dubokoj institucionalnoj, političkoj i nedovoljno vidljivoj ekonomskoj krizi, poručio je predsednik države Milo Đukanović i dodao da je njegov DPS spreman na dijalog.

Država je, kazao je, u krizi funkcionalnosti 0institucija, ali da njegova funkcija funkcioniše.

U sinoćnjem intervjuu za TV Crne Gore, Đukanović je rekao da je bilo pravnika koji su ukazivali da Ustav predviđa da predsednik može da raspusti parlament, ali da on smatra da se za to nisu stekli uslovi, da ne bi bio doprinos da se predsednik priključi rušenju Ustava, koji je narušen u parlamentu.

Dodao je da je da je Ustav narušen baš zbog toga što nema Ustavnog suda koji je prethodno blokiran nepostupanjem parlamentarne većine koja je izglasala izmene Zakona o predsedniku.

„Finalni zaključak je da Crna Gora ne treba da bude suverena i da je treba pripojiti susednoj, većoj državi“, tvrdi Đukanović.

Prema njegovim rečima, postupak izbora sudija, umesto dodatno demokratičnim, učinjen je dodatno politizovanim.

Na pitanje da li je prekršio Ustav kada Miodragu Lekiću nije dao mandat za formiranje vlade, Đukanović je rekao da je postupao kao i u svakom prethodnom slučaju.

„Dao sam dva mandata, Krivokapiću i Abazoviću, vodio sam se principom da to bude racionalno, nisam ih morao sve pozvati jer to nisam radio ni ranije. Ako DF kaže da nema potrebe za konsultacijama i ako obećaju da će dostaviti potpise 41 poslanika kao garanciju, onda je besmisleno da ja tražim nekoga ko bi se odazvao tom razgovoru. Nisu dostavili taj spisak, ali šta odluči Ustavni sud po tom pitanju, to će biti neprikosnoveno“, rekao je Đukanović.

Podsetio je da Ustavni sud trenutno nema kvorum, ali i da ga je moguće veoma brzo obezbediti, ako, kako kaže, postoji politička volja, ako su nam isti ciljevi, ako želimo da Crna Gora bude funkcionalna i da nastavi evropskim putem.

„Vlada je izgubila poverenje, propuštena je prilika da se izabere treća, propušten je ustavni rok, treba da vratimo mandat građanima i idemo na vanredne parlamentarne izbore“, rekao je, između ostalog, Đukanović.

(Tanjug)

